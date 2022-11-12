Израильские силы безопасности арестовали высокопоставленного боевика Исламского джихада: СМИ

В Иудее и Самарии израильские силы безопасности арестовали двух бывших палестинских заключенных, в том числе высокопоставленного члена «Исламского джихада».
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Это произошло 12 ноября, в субботу, во время утреннего рейда возле Дженина. Агентство, контролируемое Палестинской администрацией, сообщило, что два осужденных террориста, Сулейман Абу аль-Руб и Мухаммад Самир Абу Зина, были арестованы в засаде IDF.
Абу Зина ‒ оперативник Исламского джихада, которому в прошлом израильский суд предъявил обвинение в причастности к террористической деятельности.
Ранее мы рассказывали, что ЦАХАЛ и полиция провели масштабную операцию против палестинских нелегалов.
Также «Курсор» сообщал, что Эрдоган подписал указ о назначении посла Турции в Израиле.
Помимо этого, ЦАХАЛ предъявит обвинение двум командирам в смерти пожилого палестинца.