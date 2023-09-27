Во время рейса British Airways скончалась женщина, однако пассажиры думали, что она спала.

Пассажиры рейса British Airways не заметили, что во время полета умерла 73-летняя женщина. Они подумали, что она спала. По-видимому, у нее случился сердечный приступ.

Об этом пишет Walla!

Несколько пассажиров рейса, вылетевшего в прошлый четверг из Лондона в Ниццу во Франции, поняли, что что-то не так, когда после приземления женщина осталась на своем месте, в то время как другие пассажиры встали, чтобы взять свои сумки и выйти из самолета. Некоторые из них подходили к ней, чтобы разбудить, и только после этого осознали трагедию.

Пассажиры в панике позвонили летному экипажу, который вызвал экстренные службы. Прибывшие на место посадки самолета медики пытались ее реанимировать, но безуспешно. British Airways подтвердила СМИ, что «к сожалению, пассажир скончался на рейсе из лондонского Хитроу в Ниццу».

В СМИ также напомнили о подобном инциденте, когда в июне прошлого года британец скончался во время полета из Лондона в Нью-Йорк после острого приступа астмы и падения ингалятора.

Пассажир, 25-летний Шимон Брюэр из Лондона, потерял сознание после того, как запаниковал, и его ингалятор выскользнул из его пальцев примерно за 45 минут до того, как самолет должен был приземлиться в Нью-Йорке.

Медики не смогли спасти мужчину.

Курсор ранее писал, что эксперты назвали настоящую причину, почему нельзя пользоваться телефоном в самолете.

Кроме того, мы сообщали, что бортпроводница рассказала, какую самую отвратительную вещь ей приходилось видеть на борту самолета.