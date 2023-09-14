На борту самолета, направлявшегося из Бен-Гуриона в Италию, произошло ЧП

Пассажиры устроили беспорядки.

Рейс Wizz Air, вылетевший сегодня в четверг из аэропорта Бен-Гурион в Италию, задержался примерно на два часа из-за деструктивного поведения пассажиров.

Пассажиры рейса сообщили газете «Исраэль Хайом», что некоторые путешественники были в состоянии алкогольного опьянения, вели себя неадекватно еще до взлета, что стало причиной значительной задержки вылета самолета.

Сотрудники полиции поднялись на борт самолета и удалили пассажиров, виновных в задержке взлета, не позволив им отлететь в Италию.

"Самолет уже закрыл двери и начал выруливать на взлет, но был вынужден вернуться. Пассажиры напились в самолете, отказались слушать стюардесс, а когда стюардесса попыталась конфисковать у них алкоголь, над ней посмеялись. Бортпроводник силой забрал у них алкоголь, и тогда они начали кричать и бушевать», — рассказал очевидец.

Кроме того, после взлета некоторые пассажиры, оставшиеся в самолете, начали курить на борту электронные сигареты, несмотря на запрет. "Им удалось сбежать до прибытия итальянской полиции; они открыто курили на глазах у стюардесс", - рассказал один из пассажиров рейса.

«Стюардесса попросила их остановиться, а когда бортпроводник попросил у них паспорта, они отказались их ему дать», — сказал очевидец.

По его словам, дебоширы переоделись и скрылись среди других пассажиров, убежав от полиции в Италии.

Курсор писал, что Wizz Air срочно распродает билеты на свои рейсы - с чем это связано.