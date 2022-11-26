На чемпионате мира по каратэ перед израильским спортсменом размахивали палестинским флагом

Идан Оганов поднялся на помост рядом с двумя египетскими спортсменами, которые демонстративно подняли палестинский флаг.

Идан Оганов завоевал Израилю бронзовую медаль на чемпионате мира по каратэ, который проходил в Словении. Спортсмен рассказал о неприятном инциденте, который произошел во время награждения победителей.

Об этом сообщает Israel Hayom.

После того, как Идан Оганов поднялся на помост рядом с двумя египетскими спортсменами, которые в это время размахивали палестинским флагом.

15-летний Оганов участвовал в Словении в самом престижном чемпионате в молодежной лиге, но на протяжении всех боев пропалестинские болельщики пытались отвлечь его и помешать, однако ему удалось дойти до финальной стадии.

Когда он стоял на пьедестале для получения медали, несколько человек ворвались в зону соревнований, скандируя «за свободную Палестину», они даже отдали флаг египетским спортсменам, завоевавшим золотую и серебряную медали.

Оганов рассказал, что произошло при награждении: «Я занял третье место перед враждебной и неприятной атмосферой, когда другие участники размахивали флагом, а зрители также скандировали за освобождение Палестины. Я стоял один перед ними и гордо размахивал израильским флагом».

Спортсмен смог победить, несмотря на то, что участвовал в соревнованиях по ката с вывихнутым пальцем. «Я тоже чувствовал себя в неприятной ситуации, но это была гордость во мне, я поднял флаг на подиуме перед враждебной атмосферой со стороны палестинцев, с которыми сотрудничали египтяне».

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