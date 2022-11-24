Ответ за похищение тела Тирана Паро: трое палестинцев из Хеврона сообщили, как их выкрали

Это была месть жителей за то, что террористы выкрали из больницы в Дженине тело 18-летнего Тирана Паро из друзской деревни.

В отместку за то, за то, что террористы в Дженине похитили из больницы тело Тирана Паро, жители друзской деревни выкрали трех палестинцев и удерживали их.

Об этом сообщают Detaly.

В четверг рано утром были похищены трое палестинцев – 17, 18 и 28 лет. Они сообщили, что это произошло около 03:00, когда они находились на территории деревни. К ним подошли жители и похитили, угрожая застрелить. Они выстрелили воздух, избили потерпевших и затолкали в машину.

Как сообщили палестинцы, это была месть жителей за то, что террористы выкрали из больницы в Дженине тело 18-летнего Тирана Паро из друзской деревни Далият-эль-Кармель. Похитители записали видео, на котором один из палестинцев говорит: «Я работаю здесь, а живу в Хевроне. Здесь люди, которые собираются меня убить. Они считают: око за око. Верните похищенное тело. Или меня убьют, если тело не вернут».

После того как тело подростка вернули, похищенных палестинцев обнаружили недалеко от места похищения. Они были избиты, поэтому их доставили в медицинский центр Галилеи в Нагарии.



Ранее Курсор писал о возвращении тела подростка Тирана Феро: чиновник уточнил важную деталь.

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