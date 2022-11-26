Болельщики сборной Туниса подняли огромный баннер «Свободная Палестина» на ЧМ по футболу в Катаре

Тунисские болельщики размахивали огромным транспарантом «Свободная Палестина» на матче чемпионата мира по футболу FIFA между Тунисом и Австралией в субботу.

מחאה פוליטית בזמן משחק המונדיאל: דגל ענק הונף ביציעי תוניסיה — הקורא לשחרור פלסטין. המחזה התרחש למרות שבפיפ"א הודיעו שפוליטיקה לא תיקח חלק במונדיאל @GoldfriendBen

צילום: רויטרס pic.twitter.com/lET1oJyS2R — החדשות — N12 (@N12News) November 26, 2022

Это произошло на фоне того, что ФИФА ясно дала понять, что не хочет, чтобы политика была вовлечена в чемпионат мира. Например, они запретили европейским национальным командам использовать нарукавные повязки Capitan радужного цвета с надписью «One Love» в знак солидарности с ЛГБТК-сообществом.

Охрана не боится конфисковать «спорные» предметы

Во время игры Ирана против Уэльса несколько иранских болельщиков заявили, что служба безопасности Катара помешала им принести на стадион символы поддержки иранских протестующих за права женщин.

Американский журналист Грант Уол сказал, что его ненадолго задержали при попытке попасть на матч национальной сборной США против Уэльса в понедельник, когда он был одет в радужную футболку в поддержку ЛГБТК-сообщества. Сотрудники службы безопасности на стадионе заставили его снять рубашку, чтобы войти на стадион. Уол отказался снимать рубашку, и в конце концов ему разрешили войти в рубашке.

Согласно сообщению BBC, у болельщиков Уэльса, которые хотели попасть на матч своей национальной сборной против США, сотрудники службы безопасности стадиона забрали их радужные шляпы.

Ранее Курсор писал про мощный пожар на ЧМ в Катаре: черный дым застелил небо возле деревни для фанатов.

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Еще Курсор сообщал, что английским болельщикам грозит запрет на стадионы в Катаре: названа причина.

Кроме того, Северная Корея приказала вещателям бойкотировать матчи ЧМ по футболу с участием трех «политических врагов».