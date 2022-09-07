На дне трахеи был чужеродный предмет: в Ашдоде чуть не умер ребенок

Сначала родители думали, что в дыхательные пути девочки попал кусок питы и творога, но на снимке был чужеродный предмет.

В Ашдоде в медицинском учреждении «Асута» врачи спасли жизнь двухлетней девочке, которую привезли в больницу с респираторными проблемами.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Обеспокоенные родители сначала подумали, что в дыхательные пути ребенка попал кусок пищи, которой ее кормили в яслях, но врачи, сделав снимок грудной клетки, увидели на дне трахеи чужеродный предмет. Оказалось, что это был кусок соски.

Девочке провели срочно операцию и извлекли предмет из ее легких. Хирург отметила, что ребенок из-за соски был на грани смерти, и если бы родители быстро не отреагировали и врачи не провели срочную операцию, то это могло бы привести к серьезным последствиям.

Врачи призывают родителей забирать у детей соски, как только у них прорезаются зубы.

«Курсор» писал ранее, что в медицинский центр «Меир», принадлежащий больничной кассе «Клалит», поступил 8-летний мальчик после того, как проглотил более 20 магнитных шариков. Лишь благодаря своевременной и профессиональной работе врачей удалось избежать серьезных проблем.

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