Соответствуют стандарту: суд разрешил использовать дорожные камеры алеф-3

В четверг, 24 ноября, мировой суд в Беэр-Шеве принял решение, что цифровые камеры видеофиксации типа алеф-3, установленные на дорогах для измерения скорости, можно продолжать эксплуатировать, поскольку они соответствуют израильскому стандарту.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Суд разрешил остановить оранжевые «скворечники», а также одобрил практику дорожной полиции — занижать зафиксированную камерами скорость на 5 км/ч.

Отметим, что ранее в министерстве внутренней безопасности и полиции Израиля заявили, что проведут замену камер видеофиксации на дорогах. В ближайшем времени камеры нового образца должны будут протестировать на шоссе 90. В отличие от камер алеф-3 они будут не только измерять скорость движущегося автомобиля на данный момент, но и факсировать информацию о средней скорости машины.

«Курсор» писал ранее, что согласно данным Центрального статистического бюро, более трех четвертей израильтян опасаются попасть в автомобильную аварию, и более половины водителей регулярно превышают установленную скорость более чем на 10 км.

Еще мы писали, что многие израильтяне начали жаловаться на то, что им на электронную почту пришло уведомление о «превышении скорости». Транспортное управление полиции Израиля отреагировало и предупредило водителей о новой схеме обмана.