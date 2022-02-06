На этой неделе «Закон о гражданстве» будет вынесен на первое чтение

Аелет Шакед надеется провести законопроект в первом чтении при поддержке оппозиции, ради этого правительство утвердило большинством голосов и параллельный законопроект Симхи Ротмана («Религиозный сионизм»), который еще жестче, чем вариант Шакед. Это ставит МЕРЕЦ и РААМ перед дилеммой: отступить и поддержать законопроект Шакед — либо де-факто содействовать принятию еще менее приемлемого для них варианта Ротмана.
Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».
Насколько известно, пока достигнута негласная договоренность: все члены коалиции поддержат при голосовании в первом чтении законопроект Шакед с тем, что в дальнейшем министр внутренних дел согласится выполнить какие-то условия МЕРЕЦ.
Аелет Шакед заявляет, что запрет на натурализацию палестинских жен и мужей «важен для безопасности и сохранения еврейского характера государства».
Летом правая оппозиция провалила продление прежнего закона, чтобы продемонстрировать «недееспособность» правящей коалиции и зависимость правых сил правительства от «пособников террористов», как они именуют партию РААМ.
После того, как Шакед не смогла исполнить обещание и провести закон до конца января, МВД пришлось смягчить инструкции и разрешить рассмотрение просьб палестинских супругов старше 50 лет, имеющих разрешения находиться на территории Израиля.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что Беннет пообещал сделать все для того, чтобы снизить стоимость жизни в Израиле.
Премьер-министр на заседании кабинета министров коснулся стоимости жизни и заявил, что министры должны сделать все, чтобы усилить конкуренцию производителей в Израиле, открыв дорогу иностранным компаниям.
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