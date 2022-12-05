На Голанских высотах с подростком произошел несчастный случай

В ночь на 5 декабря, возле Нахаль-Айте на Голанских высотах серьезно пострадал 16-летний подросток из Бней-Брака, который отдыхал вместе с друзьями на природе.

Об этом сообщает издание «Детали».

По предварительным данным, юноша прыгнул с водопада в природный бассейн и повредил обе ноги. Учитывая, что инцидент произошел ночью, это осложнило проведение спасательной операции. На место происшествия были отправлены добровольцы израильской полиции и спасатели.

При свете фонарев подростку оказали первую помощь, а после на носилках он был доставлен в мошав Аниам. Оттуда его забрали в медицинское учреждение.

«Курсор» писал ранее, что 40-летний рабочий получил серьезные травмы после падения с высоты в строящемся доме в региональном совете в Мером-ха-Гилаль.

Еще мы писали, что 50-летний израильтянин получил серьезные травмы, упав с высоты в заповеднике Нахаль Иудея. На вертолете он был доставлен в медицинское учреждение «Рамбам».

Напомним, что 13-летний подросток получил травмы средней степени тяжести, упав с высоты около трех метров во время похода по реке Ог в Иудейской пустыне.

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