Рабочий серьезно пострадал после падения с большой высоты в Мером-ха-Гилаль

40-летний рабочий получил серьезные травмы после падения с высоты в строящемся доме в региональном совете в Мером-ха-Гилаль.

Об этом сообщает Maariv.

На место происшествия прибыли медики и фельдшеры, которые увидели пострадавшего, лежавшего возле лестницы без сознания. Они оказали рабочему необходимую помощь и эвакуировали его в больницу с множественными травмами. Сейчас мужчина находится в стабильно тяжелом состоянии.

Ранее стало известно о состоянии девушки, пострадавшей во время стрельбы в Кирьят-Арбе. По словам ее родственников, Тамар Аарон теперь лучше. Её выписали из реанимации и перевели в детскую палату. Семья пострадавшей поблагодарила Бога и весь народ Израиля, который подержал их семью своими молитвами.

Также «Курсор» сообщал, что недалеко от Арада в Негеве 29-летняя учительница получила ранение средней степени тяжести в результате выстрела. По информации полиции, два проезжавших автомобиля начали перестрелку, в ходе чего одна из пуль попала в педагога.

Помимо этого, ЦАХАЛ атаковал арабских террористов, которые напали с камнями на израильтян, проезжавших по шоссе. В результате действий бойцов 890-го батальона бригады «Цанханим» один из преступников был убит.