На Голанских высотах стартуют военные учения

В рамках маневров будет ощущаться активное передвижение сил Армии обороны Израиля и слышны отголоски взрывов в этом районе.

Вечером в воскресенье, 13 ноября, на Голанских высотах начинаются военные учения. В рамках маневров будет ощущаться активное передвижение сил Армии обороны Израиля (АОИ) и слышны отголоски взрывов в этом районе.

Об этом сообщает портал Maariv.

По словам пресс-секретаря АОИ, учения направлены на поддержание боевой готовности и боеспособности сил и были спланированы заранее как часть учебного плана на 2022 год.

Согласно сообщению, учения на Голанских высотах закончатся утром в четверг, 17 ноября.

Как сообщал Курсор, в прошлое воскресенье силы обороны Израиля заявили о начале двухдневных военных учений вдоль северной границы Израиля.

Учения были призваны повысить боеготовность войск, дислоцированных в приграничной зоне, и в них были задействованы подразделения, имитирующие «совместные наземные и воздушные возможности».

В ЦАХАЛе добавили, что учения также направлены на проверку готовности штабов различных подразделений Северного командования ЦАХАЛа во время потенциальной эскалации с ливанской террористической группировкой «Хизбалла» или другими поддерживаемыми Ираном ополченцами.

Военные заявили, что учения были спланированы заранее, указывая на то, что они не связаны с текущей оценкой ситуации.

В прошлом месяце ЦАХАЛ провел недельные учения на севере Израиля.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ атаковал террористов, напавших на израильтян.