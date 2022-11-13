На Голанских высотах стартуют военные учения

Вечером в воскресенье, 13 ноября, на Голанских высотах начинаются военные учения. В рамках маневров будет ощущаться активное передвижение сил Армии обороны Израиля (АОИ) и слышны отголоски взрывов в этом районе.
Об этом сообщает портал Maariv.
По словам пресс-секретаря АОИ, учения направлены на поддержание боевой готовности и боеспособности сил и были спланированы заранее как часть учебного плана на 2022 год.
Согласно сообщению, учения на Голанских высотах закончатся утром в четверг, 17 ноября.
Как сообщал Курсор, в прошлое воскресенье силы обороны Израиля заявили о начале двухдневных военных учений вдоль северной границы Израиля.
Учения были призваны повысить боеготовность войск, дислоцированных в приграничной зоне, и в них были задействованы подразделения, имитирующие «совместные наземные и воздушные возможности».
В ЦАХАЛе добавили, что учения также направлены на проверку готовности штабов различных подразделений Северного командования ЦАХАЛа во время потенциальной эскалации с ливанской террористической группировкой «Хизбалла» или другими поддерживаемыми Ираном ополченцами.
Военные заявили, что учения были спланированы заранее, указывая на то, что они не связаны с текущей оценкой ситуации.
В прошлом месяце ЦАХАЛ провел недельные учения на севере Израиля.
Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ атаковал террористов, напавших на израильтян.