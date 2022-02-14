На горе Мерон снесли Священный мост

Священный мост на горе Мерон, который уже один раз сносили, был признан судом незаконным и опасным сооружением, а потому его было решено снести.

Управление по охране недвижимого имущества снесло «Священнический мост» на горе Мерон. Снос произошел ночью с 13 на 14 февраля.

Стоит отметить, что этот мост впервые снесли в 2011 году по решению суда. Однако затем она был перестроен незаконно и вопреки плану. Таким образом постройка перекрыла пути эвакуации с площадки, а потому суд признал его опасным сооружением.

Отметим, что в результате давки, которая произошла на праздник Лаг ба-Омер в 2021 году погибли не меньше 45 человек. Также сообщается, что около 150 людей получили травм. Была сформирована специальная комиссия по расследованию этого трагического инцидента. Эксперты до сих пор продолжают работу.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в прошлом месяце на горе Мерон было решено снести комплекс Бускила возле могилы рабби Шимона бар Йохая.

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