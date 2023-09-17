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На Храмовой горе произошли стычки, полиция не пропускает мусульман в Аль-Аксу - палестинские СМИ

16:13, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
стычки на храмовой горе скриншот
Фото: скриншот из Youtube
Исламский джихад уже пригрозил ответом, если “вторжения” будут продолжаться.

Днем в воскресенье, 17 сентября, правоохранители арестовали в районе Храмовой горы молодого мусульманина.

Об этом сообщает Israel Info со ссылкой на палестинские источники.

Отмечается, что у входа на территорию мечети Аль-Акса произошли столкновения, полиция закрыла один из входов и не пропускала мусульман на молитвы.

Палестинцы, в частности, обвиняют правоохранителей в применении насилия к мусульманским паломникам. При этом у входов на Храмовую гору произошло несколько стычек между полицией и мусульманами.

Еще утром на Храмовую гору прибыли группы еврейских религиозных паломников. Их паломничество завершилось без происшествий, однако в палестинских пабликах называли его “вторжением иудеев на территорию ”Аль-Аксы". “Исламский джихад” уже пригрозил ответом, если “вторжения” будут продолжаться.

Как сообщал Курсор, в ночь на 17 сентября палестинец получил ножевое ранение в результате столкновения групп поселенцев и арабской молодежи в городе Хеврон. Армия обороны Израиля сообщила, что на место «жестокого противостояния» прибыли солдаты, а офицер произвел одиночный выстрел в воздух, чтобы разогнать группы. Правоохранители оказали помощь раненому палестинцу на месте.

Ранее Курсор писал, что палестинцы обвиняют еврейских поселенцев в поджоге сельхозугодий в Иудее и Самарии.

Напомним, что на севере Израиля появится новое крупное поселение. 

Кроме того, мы сообщали, что Галант передал топ-чиновнику ПА суровое сообщение в связи с атаками поселенцев на палестинцев.

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