На Храмовой горе произошли стычки, полиция не пропускает мусульман в Аль-Аксу - палестинские СМИ

Исламский джихад уже пригрозил ответом, если “вторжения” будут продолжаться.

Днем в воскресенье, 17 сентября, правоохранители арестовали в районе Храмовой горы молодого мусульманина.

Об этом сообщает Israel Info со ссылкой на палестинские источники.

Отмечается, что у входа на территорию мечети Аль-Акса произошли столкновения, полиция закрыла один из входов и не пропускала мусульман на молитвы.

Палестинцы, в частности, обвиняют правоохранителей в применении насилия к мусульманским паломникам. При этом у входов на Храмовую гору произошло несколько стычек между полицией и мусульманами.

Еще утром на Храмовую гору прибыли группы еврейских религиозных паломников. Их паломничество завершилось без происшествий, однако в палестинских пабликах называли его “вторжением иудеев на территорию ”Аль-Аксы". “Исламский джихад” уже пригрозил ответом, если “вторжения” будут продолжаться.

דיווח פלסטיני: שורה של עימותים עם כוחות הביטחון בכניסות להר הבית. פלסטינים מתלוננים על אלימות מצד השוטרים במהלך העימותים הללו. עוד נמסר כי המשטרה ביצעה היום גם מעצר של צעיר בהר הבית עצמו, וכי היא מונעת כניסה להר של מתפללים מוסלמים מכיוון שער השבטים@guy_telaviv pic.twitter.com/lnKZpTeYrs — כאן חדשות (@kann_news) September 17, 2023

Как сообщал Курсор, в ночь на 17 сентября палестинец получил ножевое ранение в результате столкновения групп поселенцев и арабской молодежи в городе Хеврон. Армия обороны Израиля сообщила, что на место «жестокого противостояния» прибыли солдаты, а офицер произвел одиночный выстрел в воздух, чтобы разогнать группы. Правоохранители оказали помощь раненому палестинцу на месте.

Ранее Курсор писал, что палестинцы обвиняют еврейских поселенцев в поджоге сельхозугодий в Иудее и Самарии.

Напомним, что на севере Израиля появится новое крупное поселение.

Кроме того, мы сообщали, что Галант передал топ-чиновнику ПА суровое сообщение в связи с атаками поселенцев на палестинцев.