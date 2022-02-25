На границе с Иорданией предотвращена контрабанда оружия

Контрабанда оружия была предотвращена в пятницу возле границы с Иорданией пограничными войсками ЦАХАЛа и полиции.

Контрабанда оружия была предотвращена в пятницу возле границы с Иорданией пограничными войсками ЦАХАЛа и полиции. По словам представителя ЦАХАЛа, были конфискованы две подозрительные машины и обнаружено 12 автоматов Калашникова, магазины и боеприпасы.

По словам представителя ЦАХАЛа, стоимость найденных боеприпасов составляет около 800 000 шекелей.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Израиль не станет вывозить дипломатов из Украины в Польшу. Израильские дипломаты, работающие во Львове, останутся в городе и не будут эвакуированы, сообщил представитель Лапида.

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