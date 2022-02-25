Израиль не станет вывозить дипломатов из Украины в Польшу

Израильские дипломаты, работающие во Львове, останутся в городе и не будут эвакуированы, сообщил представитель Лапида.

Во время оценки ситуации в пятницу утром министр иностранных дел Яир Лапид решил, что израильские дипломаты, работающие во Львове, должны оставаться в западноукраинском городе и не должны быть эвакуированы, сообщил представитель Лапида.

Напомним, что первые десятки евреев Украины пересекли границу с Молдовой вчера в полдень и прибыли в центр еврейской общины столицы Кишинева во главе с главным раввином государства Йосефом-Ицхаком Абельским. Раввин Мэнди Аксельрод, эмиссар ХАБАДа в стране, сказал: «Кроме уже прибывших беженцев, нам звонят люди из Украины и говорят, что хотят приехать. Это сложное время, особенно из-за Шабаша, и оно требует от нас внимания и подготовки».

Также Курсор писал, что премьер-министр Нафтали Беннет призвал израильских граждан, которые все еще находятся в Украине, «уехать сейчас же». Во время своего выступления на церемонии выпуска офицерских курсов АОИ в четверг днем ​​Беннет сказал: «Пользуясь случаем, обращаюсь к гражданам Израиля, которые еще не покинули Украину: уезжайте сейчас же».

«Наши представители ждут вас на западных пограничных переходах», — обратился он к израильтянам, все еще находящимся в стране.

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