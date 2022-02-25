Израиль не станет вывозить дипломатов из Украины в Польшу

Во время оценки ситуации в пятницу утром министр иностранных дел Яир Лапид решил, что израильские дипломаты, работающие во Львове, должны оставаться в западноукраинском городе и не должны быть эвакуированы, сообщил представитель Лапида.
Напомним, что первые десятки евреев Украины пересекли границу с Молдовой вчера в полдень и прибыли в центр еврейской общины столицы Кишинева во главе с главным раввином государства Йосефом-Ицхаком Абельским. Раввин Мэнди Аксельрод, эмиссар ХАБАДа в стране, сказал: «Кроме уже прибывших беженцев, нам звонят люди из Украины и говорят, что хотят приехать. Это сложное время, особенно из-за Шабаша, и оно требует от нас внимания и подготовки».
Также Курсор писал, что премьер-министр Нафтали Беннет призвал израильских граждан, которые все еще находятся в Украине, «уехать сейчас же». Во время своего выступления на церемонии выпуска офицерских курсов АОИ в четверг днем Беннет сказал: «Пользуясь случаем, обращаюсь к гражданам Израиля, которые еще не покинули Украину: уезжайте сейчас же».
«Наши представители ждут вас на западных пограничных переходах», — обратился он к израильтянам, все еще находящимся в стране.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.