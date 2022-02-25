Попытка теракта в Дженине: нейтрализован один террорист

Стало известно о попытке теракта в Дженине вчера, 25 февраля.
Об этом пишут в телеграм-канале «Голос Израиля / Израиль Без Цензуры».
Так, арабские террористы, вооруженные и со взрывчаткой, пытались совершить теракт против солдат ЦАХАЛа в Дженине. Солдаты открыли огонь и нейтрализовали одного террориста, передает источник.
Ранее редакция Курсора сообщала, что ДТП с участием автобуса в Иерусалиме.
Кроме того, мы писали, что 2-летний ребенок погиб в ДТП на юге Израиля.
Еще напомним, что в Ашдоде израильтяне спасли водителя, который потерял сознание прямо за рулем.
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