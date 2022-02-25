Попытка теракта в Дженине: нейтрализован один террорист

В Дженине была совершена попытка теракта. Солдаты ЦАХАЛа открыли огонь и нейтрализовали одного террориста.

Стало известно о попытке теракта в Дженине вчера, 25 февраля.

Об этом пишут в телеграм-канале «Голос Израиля / Израиль Без Цензуры».

Так, арабские террористы, вооруженные и со взрывчаткой, пытались совершить теракт против солдат ЦАХАЛа в Дженине. Солдаты открыли огонь и нейтрализовали одного террориста, передает источник.

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