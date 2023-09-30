Люди находятся на контрольно-пропускном пункте еще с ночи.

После открытия контрольно-пропускного пункта Эрез на границе с сектором Газа создалась огромная очередь людей.

Об этом пишет Телеграм-канал "Сегодня в Израиле".

"После того как открылся контрольно-пропускной пункт Эрез на границе с сектором Газа и был снят запрет на пропуск рабочих и торговцев, на КПП образовались огромные очереди", - отмечено в сообщении.

Так, канал опубликовал снимки, на которых видна очередь из большого количества людей. Отмечается, что палестинцы занимают место с поздней ночи, чтобы успеть на работу в Израиль.

Еще мы писали что премьер-министр Биньямин Нетаниягу поручил на предстоящей сессии Кнессета принять основной закон о миграции. По его словам, если Израиль не закроет свою восточную границу, он больше не будет еврейским государством. Как отметил глава правительства, Израиль — одна из немногих стран, которая практически полностью контролирует свои границы, но имеет одну неогражденную границу.

Также стало известно, что Израиль построит заграждение на границе с Иорданией. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения контрабанды оружия в Иудею и Самарию.

До этого "Курсор" сообщал, что почти половина пограничных заграждений пребывают в непригодном состоянии. С 2002 года по март 2022 года количество войск ЦАХАЛа на территориях Иудеи и Самарии было сокращено приблизительно на 70 процентов. Это привело к тому, что палестинцы начали наносить ущерб пограничным заграждениям в разных местах.