Почти половина пограничных заграждений пребывают в непригодном состоянии — госконтролер

С 2002 года по март 2022 года количество войск ЦАХАЛа на территориях Иудеи и Самарии было сокращено приблизительно на 70 процентов. Это привело к тому, что палестинцы начали наносить ущерб пограничным заграждениям в разных местах.

Об этом говорится в отчете государственного контролера Матаньягу Энгельмана, сообщает портал Детали.

Отмечается, что в некоторых местах ограждения были полностью разрушены на протяжении многих километров.

«Многим отремонтированным участкам вновь наносился ущерб спустя несколько часов или дней. Сокращение присутствия военных сил на местах подорвало способность ЦАХАЛа охранять заграждения, а в 2017 году ЦАХАЛ решил прекратить ремонтировать повреждения», — отмечает госконтролер.

Он сообщает, что по состоянию на конец 2021 года почти половина пограничных заграждений была непригодной или частично пригодной, то есть в состоянии, допускающем беспрепятственное проникновение.

По мнению Энгельмана, для повышения эффективности пограничных заграждений, которые будут препятствовать нелегальным проникновениям, Совет по национальной безопасности должен разработать комплексный многолетний план. Он должен быть утвержден правительством, на него должен быть выделен бюджет, и определен график его реализации.

Напомним, в конце января гражданин Израиля перелез через забор на израильской границе возле ливанской деревни Жайра, через границу от бедуинской израильской деревни Арамша. Там его задержали местные службы. Мужчину арестовали, после чего его допросила ливанская разведка. Силы обороны Израиля заявили, что ведут переговоры о его освобождении с ливанской стороной через посредников, поскольку формально две страны остаются в состоянии войны.

Также Курсор писал о том, что иорданец попытался въехать на территорию Израиля, переодевшись в женскую одежду.