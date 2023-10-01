Был задержан активист, который хотел это сделать.

Сегодня утром недалеко от Старого города Иерусалима религиозный активист движения «Хозрим ле-Хар» попытался провести овцу на Храмовую гору, чтобы преподнести ее в качестве жертвоприношения там. Полиция не дала ему это сделать, задержав мужчину.

Об этом пишет "Сегодня в Израиле".

Известно, что движение, в котором состоит задержанный, выступает против «передачи Храмовой горы в чужие руки». Оно сделало заявление после ареста подозреваемого, в котором отмечается, что отныне «на Храмовой горе больше нет места мусульманскому правлению». Организация заверила, что собирается возобновить жертвоприношения на Храмовой горе и вскоре там будет построен Третий Храм.

«Пришло время построить Третий еврейский храм и возобновить жертвоприношения, — заявили представители «Хозрим ле-Хар». – Правительство и арабы, вы общаетесь не с теми, с кем нужно».

Ранее "Курсор" писал о том, что в Перу найдены останки сотен детей, принесенных в жертву. Отмечается, что регион Пампа-ла-Крус – это большие археологические раскопки доинкской культуры Чиму, в ходе которых было обнаружено множество детских жертвоприношений, могил взрослых и бесчисленное количество артефактов.

Первые массовые детские захоронения, обнаруженные на этом месте, привели к появлению многих других.

Также мы сообщали, что четыре еврея арестованы за планирование жертвоприношения животных на Храмовой горе. Подозреваемые, жители Иерусалима и еврейских поселений в Иудее и Самарии, были задержаны и доставлены на допрос после того, как полиция обнаружила козла в доме одного из подозреваемых.