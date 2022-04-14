Четыре еврея арестованы за планирование жертвоприношения животных на Храмовой горе

Четверо евреев в возрасте 20 лет были арестованы в четверг утром после того, как полиция заподозрила, что они планировали принести в жертву козла на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима перед Песахом.
Подозреваемые, жители Иерусалима и еврейских поселений в Иудее и Самарии, были задержаны и доставлены на допрос после того, как полиция обнаружила козла в доме одного из подозреваемых.
Экстремистская группа «Возвращение на гору», которая выступает за строительство третьего еврейского храма на месте, где когда-то располагались два библейских храма, распространила листовку, предлагающую денежный приз каждому, кто принесет живую жертву в Храме.
«Арестован? 400 шекелей. Арестовали с козой/ягненком? 800 шекелей. Удалось пожертвовать? 10 000 шекелей», — говорится в сообщении «Возвращение на гору».
Израильские власти пообещали пресечь любые попытки принести в комплекс жертвенных животных, как это было в прошлые годы.
Ранее Курсор писал, что комиссар полиции Коби Шабтай, а также министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев посетили Храмовую гору в Иерусалиме.