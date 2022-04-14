Четыре еврея арестованы за планирование жертвоприношения животных на Храмовой горе

«Полиция будет продолжать действовать в Иерусалиме и в других местах вместе со всеми службами безопасности, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, тайно и открыто, против любого лица, которое попытается нарушить порядок и законы, действующие на Храмовой горе и других святых местах в городе», — говорится в сообщении полиции.

Четверо евреев в возрасте 20 лет были арестованы в четверг утром после того, как полиция заподозрила, что они планировали принести в жертву козла на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима перед Песахом.

Подозреваемые, жители Иерусалима и еврейских поселений в Иудее и Самарии, были задержаны и доставлены на допрос после того, как полиция обнаружила козла в доме одного из подозреваемых.

Экстремистская группа «Возвращение на гору», которая выступает за строительство третьего еврейского храма на месте, где когда-то располагались два библейских храма, распространила листовку, предлагающую денежный приз каждому, кто принесет живую жертву в Храме.

«Арестован? 400 шекелей. Арестовали с козой/ягненком? 800 шекелей. Удалось пожертвовать? 10 000 шекелей», — говорится в сообщении «Возвращение на гору».

Израильские власти пообещали пресечь любые попытки принести в комплекс жертвенных животных, как это было в прошлые годы.

"נכנעו לאיומי הטרור"; המשטרה עצרה יהודים שתכננו להקריב פסח שוטרים פשטו הבוקר (ה') ואמש על בתיהם של פעילים בתנועת חוזרים להר ועצרו אותם. מאחד הבתים הוחרם גדי. זאת לאחר איומי חמאס נגד ניסיונות להקרבת קרבן פסח לכתבה המלאה בקול היהודי: https://t.co/IpYvWtc7lp pic.twitter.com/ZSgNn87hvZ — הקול היהודי (@hakolhayehudi) April 14, 2022

Ранее Курсор писал, что комиссар полиции Коби Шабтай, а также министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев посетили Храмовую гору в Иерусалиме.