На информацию о сети боевиков, готовивших теракты в Израиле, сняли цензурные ограничения

Снята цензура на публикацию о раскрытой ШАБАКом сети боевиков, которые готовили террористические акты в Израиле.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

Главным действующим лицом этого расследования является некий 24-летний житель Иудеи и Самарии по имени Ахмед Махмуд Абу Салах. Он был задержан после возвращения из Турции, где он учился в местном вузу.

ШАБАК установил, что там Абу Салаха завербовал боевик ХАМАСа Ияд ад-Дин Акре. Также потом Абу Салах прошел военную подготовку в Турции и Сирии, где, среди всего прочего, его учили обращаться с оружием и изготавливать взрывные устройства для террористических актов в Израиле.

Перед возвращением в Иудею и Самарию состоялась встреча Абу Салаха и высокопоставленного чиновника ХАМАСа Аззамома Акре, который поручил ему заниматься подготовкой людей, чтобы совершать теракты в Израиле и нанесить ущер инфраструктуре.

ШАБАК долгое время следил за Салахом, а также к расследованию привлекли ЦАХАЛ. По итогу удалось арестовать еще трое молодых людей, жителей Иудеи и Самарии, которые также ездили в зарубежные страны на учебу. Все они планировали несколько террористических акций, но их задержали и предъявили соответствующие обвинения.

«Служба общей безопасности серьезно относится к попыткам организации ХАМАС вербовать за рубежом молодых жителей Иудеи и Самарии, которые уезжают учиться, чтобы привлекать их к участию в террористической деятельности. Мы продолжим действовать вместе с Армией обороны Израиля и израильской полицией, чтобы пресекать любые поползновения, которые угрожают безопасности страны», — сказано в заявлении ШАБАКа.

Также «Курсор» сообщал, что лидер Хизбаллы предрекает «конец Израиля».