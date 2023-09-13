На израильских дорогах из-за дождя начали образовываться опасные провалы

Полиция оградила поврежденные участки специальными знаками.

В Израиле официально еще не начался сезон дождей, но осадки, вызванные штормом "Даниэль", уже повредили дорожное покрытие на некоторых участках. В частности, провалы были обнаружены в Холоне и Герцлии.

Об этом сообщает издание "Детали".

Сегодня утром, 13 сентября, в полицию поступило сообщение, что в Холоне на улице Элиэзер Хофейн в результате дождя образовался провал около полуметра. Этого недостаточно для серьезного дорожно-транспортного происшествия, если не влететь в него на большой скорости. К тому же, неизвестно, не расширится ли провал. Сотрудники полиции, прибывшие на место, оградили промоину специальными знаками и попросили водителей объезжать поврежденный участок дороги.

Позже похожее сообщение поступило в полицию от водителей Герцлии, которые сообщили, что на дороге на улице Шират-Геулим появилась выбоина, но о том, какого она размера, не сообщается. Ее тоже оградили знаками и переправили поток машин. На дороге образовались пробки из-за того, что на дороге по соседству сломался светофор.

Израильские синоптики предупреждают, что наибольшее количество осадков ожидается в Герцлии - 9,7 мм, Кфар-Яррок - 24,5 мм, а также в Бейт-Дагане - 16 мм и Раанане - 11 мм.

"Курсор" писал ранее, что израильтян предупредили об ухудшении погодных условий, потому что на нашу страну надвигается шторм "Даниэль". Он будет значительно слабее, чем в Греции и Ливии, но принесет дожди и грозы. Существует вероятность наводнений в низинах на востоке и юге страны.

Еще мы писали, насколько транспортная система Израиля готова к сильным наводнениям, которые могут обрушиться на государство уже этой зимой.