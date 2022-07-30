Со знаком Зодиака и богиней Луной: в сети показали фото древней римской монеты, найденной на пляже в Хайфе

Монета была отчеканена в Александрии, Египет, во времена правления императора Антонина Пия и содержит изображение знака зодиака Рак и богини луны.

Бронзовая римская монета возрастом 1877 лет с изображением знака зодиака Рак и богини Луны была обнаружена на пляже Кармель в Хайфе археологами из Управления древностей.

Монета была обнаружена во время обследования местности, призванного найти антиквариат и спасти его от деградации.

Это не самая старая обнаруженная монета римской эпохи. Фактически, два года назад в Иерусалиме были найдены монеты времен раннего восстания Бар-Кохбы. Тем не менее, эту монету нашли в воде, и она находится в удивительно хорошем состоянии, а ее гравюры проливают свет на ее происхождение.

На одной стороне — изображение Антонина Пия вместе с надписью, а на другой стороне — два символа: краб, зодиакальный знак Рака, и богиня Луны — Луна.

Иконография на римских монетах, как правило, изображала императоров и изображения богов. Это служило как для распространения образа и имени императора в более широкой империи, так и для того, чтобы ассоциировать его с божественной фигурой.

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