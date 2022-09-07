На мелководье Эйлатского залива впервые зафиксировали желтоперого тунца: фото и видео

Этот тунец — очень крупная рыба, которая достигает максимальной длины 2,2-2,4 метра. У тунца выступающие желтые плавники.

Желтоперого тунца впервые зафиксировали на мелководье Эйлатского залива.

Директор природного заповедника «Коралловый пляж» при Управлении природы и парков сказал: «Это необычное явление. Это рыба, которая живет в открытой воде, что-то привлекло рыбу на мелководье в районе рифа».

Желтоперый тунец или желтохвостый тунец — это вид рыб из семейства Coliaceae, который распространен во всех тропических и субтропических океанах. Этот тунец очень крупная рыба и достигает максимальной длины 2,2-2,4 метра. У тунца выступающие желтые плавники, включая прямой спинной плавник, два длинных плавника, которые изгибаются в виде полумесяца в начале хвоста сверху и снизу. На спине у тунца есть ряд желтых шипов.

תצפית נדירה במפרץ אילת: טונה זהובה (זהובת סנפיר) תועדה לראשונה במים הרדודים בשמורת האלמוגים. הטונה היא מין של דג ממשפחת הקולייסיים הנפוץ ברחבי האוקיינוסים הטרופיים והסובטרופיים. היא מגיעה לאורך מרבי של 2.2–2.4 מטר. הטונה בעלת סנפירים בולטים וצהובים כשמה עם סנפיר גב ישר, >> pic.twitter.com/zlXWIooF6N — Sharona Mazalian (@SharonaMazalian) September 7, 2022

Как сообщал Курсор, ученые из Королевского университета в Белфасте решили отследить поведение четырех гигантских акул.