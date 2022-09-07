На мелководье Эйлатского залива впервые зафиксировали желтоперого тунца: фото и видео

Желтоперого тунца впервые зафиксировали на мелководье Эйлатского залива.
Директор природного заповедника «Коралловый пляж» при Управлении природы и парков сказал: «Это необычное явление. Это рыба, которая живет в открытой воде, что-то привлекло рыбу на мелководье в районе рифа».
Желтоперый тунец или желтохвостый тунец — это вид рыб из семейства Coliaceae, который распространен во всех тропических и субтропических океанах. Этот тунец очень крупная рыба и достигает максимальной длины 2,2-2,4 метра. У тунца выступающие желтые плавники, включая прямой спинной плавник, два длинных плавника, которые изгибаются в виде полумесяца в начале хвоста сверху и снизу. На спине у тунца есть ряд желтых шипов.
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