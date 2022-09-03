На Мертвом море построят искусственный остров: что там будет

В ближайшие годы на берегу Мертвого моря ожидается массовая застройка, которую будут проводить несколько компаний.

В районе между Эйн-Бокек и Неве-Зоар у берегов Мертвого моря начнут строить отели и гостиничные комплексы.

Об этом сообщает Strana.

Согласно информации СМИ, до конца десятилетия в районе Сдома возведут 13 отелей и гостиниц. Застройкой займутся компании Africa le-Israel, Patel, Isrotel, Astral и т.д. Также на берегу Мертвого моря планируют создать искусственный остров, на котором будет расположена гостиница на 180 мест.

Кроме этого, компания Barclays Papu, которая выиграла тендер на осуществление проекта в самой низкой точке планеты, намерена возвести гостиничный комплекс на 200 мест на воде в стиле Мальдивских островов.

Представители компании-застройщика ожидают, что новые гостиничные комплексы будут пользоваться большим спросом у местных и туристов.

«Курсор» писал ранее, что количество бронирований в отелях в июле 2022 года превысило июль 2019 года, сообщили в ассоциации отелей. При условии масштабных инвестиций в маркетинг Израиля в мире в следующем году будет достигнут рекордный рост числа туристов.

Еще мы писали, что поскольку въездной туризм постепенно набирает обороты, Министерство туризма Израиля выделило 165 миллионов шекелей (49 миллионов долларов США) в виде грантов на поддержку планов по созданию новых гостиниц по всему Израилю или расширению уже существующих.