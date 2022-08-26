Отели Израиля отчитались, что вышли на допандемический уровень загруженности

Количество бронирований в отелях в июле 2022 года превысило июль 2019 года, сообщили в ассоциации отелей. «При условии масштабных инвестиций в маркетинг Израиля в мире в следующем году будет достигнут рекордный рост числа туристов».

Впервые после начала коронавирусной эпидемии, в июле 2022 года загруженность отелей превысила показатель июля 2019 года. На сегодняшний день заполняемость отелей достигла 72%.

В июле 2022 года продолжилась тенденция восстановления туристической отрасли, которая началась в марте и была поддержана решением о разрешении въезда в Израиль непривитым и выздоравливающим туристам.

Также благоприятное действие оказали события Маккабиады, так что общее количество бронирований значительно повысилось.

Загруженность отелей в Израиле сократилась на 13% по сравнению с июлем прошлого года и увеличилась на 6% по сравнению с июлем 2019 года. Всего в июле 2022 года было зарегистрировано около 2,6 миллиона бронирований, что на 1% больше, чем в июле 2019 года, из которых около 1,8 миллиона ночевок в Израиле.

Туристы провели в отелях 792 тысячи ночей, что на 9% меньше, чем в июле 2019 года.

Влияние событий Маккабиады отразилось в основном в городах Хайфа и Нетания, где зафиксировано значительное увеличение заполняемости отелей по сравнению с июлем прошлого года и июлем 2019 года.

Самая высокая загруженность отелей отмечена в июле в Эйлате, составив 86% полной мощности отеля, что на 2% меньше, чем в 2019 году.

Представители ассоциации отелей заявили: «Гостиничная индустрия восстанавливается и приближается к рекордным показателям накануне эпидемии, в основном благодаря буму въездного туризма. Мы считаем, что с массивными инвестициями в маркетинг Израиля в мире в следующем году будет достигнут значительный рост числа туристов, приезжающих в Израиль».

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