На перекрестке Мегидо взорвался автомобиль, водитель тяжело ранен

Утром в понедельник, 13 марта, на перекрестке Мегидо взорвался автомобильный транспорт, в результате происшествия тяжелые ранения получил 20-летний водитель, житель деревни Салем.

Об этом пишет издание News.walla.

Из-за взрыва движение на шоссе 65 между перекрестками Мегидо и Маале Ирон в Вади Ара перекрыли. На дороге наблюдаются большие пробки. Сотрудники полиции в ходе расследования выяснили, что взрывное устройство было заложено за барьером на обочине дороги. Какова подоплека этого взрыва, пока не сообщается.

На месте инцидента вызвали бригаду парамедиков (МАДА), которая оказала пострадавшему первую помощь, а после госпитализировала его в медицинское учреждение «Ха-Эмек» в Афуле. Врачи оценили состояние мужчины как тяжелое.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств инцидента и сбору свидетельств.

«Курсор» писал ранее, что в Умм-эль-Фахме произошел взрыв автомобиля, в результате чего получили ранения двое мужчин. Один из пострадавших — в тяжелом состоянии.

Еще мы писали, что в конце января возле Тель-Арада вспыхнул автомобиль. Тогда отравились дымом мужчина и 5-летний мальчик. Медики MDA и парамедики эвакуировали их в больницу Сорока в Беэр-Шеве. Состояние пострадавших врачи оценили как средней и легкой степени тяжести.

Напомним, что в лагере беженцев в Дженине прогремел мощный взрыв. Машину планировали взорвать дистанционно посредством мобильного телефона. Террорист получил ранения средней тяжести.