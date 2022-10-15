На пляже Кармель в Хайфе обнаружили очень ядовитую рыбу

Сегодня, 15 октября, на пляже Кармель в Хайфе спасатель заметил в водах опасную и очень ядовитую рыбу типа Крылатки, которая плавала недалеко от серферов.

Об этом сообщает издание Thetimeshub.

В рамках безопасности серферов и отдыхающих призвали покинуть водоем, поскольку рыба предоставляла для них серьезную опасность. Она выпрыскивает свой яд через длинные и острые шипы на теле, которые достигают в длину около десяти сантиметров.

Такой тип рыб весьма распространен в Красном море, по-видимому, попал в Средиземное море через Суэцкий канал.

Спасатели словили рыбу с помощью специальной удочки и отправили ее исследователю и подводному фотографу Моти Мендельсону.

Отметим, что укол колючками этой рыбы очень болезнен. За резкой болью следует ухудшение состояния, которое заканчивается параличом скелетной и дыхательной мускулатуры, что в итоге может вызвать летальный исход.

«Курсор» писал ранее, что директор Управления природы и парков Эйлатского региона Омри Омси отметил, что рыба-гитара очень редко встречается в нашем заливе.

Еще мы писали, что на пограничном переходе в Израиле инспекторам удалось предотвратить контрабанду десятков редких рыб, которые предоставляют опасность для человека.