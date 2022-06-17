В Ришон ле-Ционе обнаружена нарколаборатория

Преступная деятельность лаборатории по выращиванию наркотических растений была пресечена полицией Ришон ле-Ционе. Подозреваемый доставлен в мировой суд в Петах-Тикве.

Полиция сегодня раскрыла лабораторию, которая была расположена в Ришон ле-Ционе, где выращивались около 300 запрещенных саженцев.

В пятницу, 17 июня, преступная деятельность лаборатории была выявлена и прекращена.

Полицейские власти сообщили, что подозреваемый в организации наркотического производства был арестован и доставлен в мировой суд в Петах-Тикве с просьбой о продлении срока его содержания под стражей.

Выясняются подробности деятельности лаборатории, а также список причастных лиц.

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