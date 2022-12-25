На похоронах террориста из Кфар-Касема присутствовал мэр города

Мэр Кфар-Касема заявил: «Нам нужно дождаться выяснения мотива, прежде чем это будет признано терроризмом».

Вечером в субботу, 24 декабря, мэр Кфар-Касем Адель Бадир присутствовал на похоронах террориста.

Об этом сообщает Аруц Шева.

Теракт в городе произошел рано утром в пятницу. Террорист напал на полицейских и ранил троих человек из прибывшего наряда полиции, прежде чем был застрелен,

Тело Наима Бадира было передано его семье Израилем после обещания провести небольшие тихие похороны с участием не более 50 человек. В итоге, похороны террориста посетили несколько десятков жителей. Число прибывших было заранее ограничено полицией. Во время похорон участники скандировали «Аллах Акбар».

Полиция заявила, что инцидент был терактом, обнародовав обширные видео- и аудиоматериалы с места происшествия. Тем не менее семья Бадира категорически отрицает, что инцидент был нападением, обвиняя полицию в «хладнокровном убийстве нашего сына».

Мэр ранее сказал: «Нам нужно дождаться [выяснения мотива]», прежде чем это будет признано терроризмом».

Полицейские кадры начинаются с записи с камер видеонаблюдения входа в дом Бадира и аудиозаписи телефонного разговора между нападавшим и приближающимся офицером. После звонка в полицию, чтобы сообщить о явно несуществующем инциденте домашнего насилия, слышно, как Бадир направляет полицейского к определенному месту сразу за дверью здания. Затем звук звонка обрывается, и видно, как Бадир выбегает из здания, направив импровизированный автомат на офицера и пытаясь открыть огонь с близкого расстояния.

С очевидно заклинившим огнестрельным оружием Бадир затем отступает обратно в здание. Затем видео переходит к камере на шлеме полицейского, в то время как он укрывается, сообщает полицейскому центру управления об инциденте и вызывает подкрепление.

В это время, по данным полиции, нападавший швырял в полицейскую машину бутылки с зажигательной смесью. Полиция заявила, что позже они обнаружили еще несколько зажигательных бомб на крыше здания, куда Бадир вызвал полицию.

Ранее Курсор писал, что полиция обнародовала кадры теракта в Кфар-Кассеме.