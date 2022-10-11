На работника сети «Шуферсаль» совершено нападение: первые подробности

На сотрудника крупной израильской сети «Шуферсаль» в Шохаме совершили нападение. 60-летний мужчина госпитализирован в медицинское учреждение с серьезными ножевыми ранениями.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Спустя несколько часов после совершенного преступления, полиция задержала подозреваемого. Им оказался 20-летний житель лагеря беженцев Шуафат.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение «Шиба Тель-ха-Шомер», его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

По предварительной версии следователей, подоплека инцидента криминальная, однако полиция пока не исключает подозрения в националистическом характере происшествия. Также есть информация, что нападение произошло в складской части магазина, никто из посетителей во время инцидента не пострадал.

«Курсор» писал ранее, что в пятницу, 7 октября, в поликлинике Явне местные жители сначала устроили спор с врачом, а потому на него напали. Полиция задержала супружескую пару до выяснения всех обстоятельств инцидента.

Еще мы писали, что 40-летний житель Иерусалима был арестован полицией по подозрению в причинении ущерба машине скорой помощи, вызванной на срочный вызов. Сообщается, что он разбил зеркала заднего вида железным прутом.