В Явне произошло нападение на врача

В пятницу, 7 октября, в поликлинике Явне местные жители сначала устроили спор с врачом, а потому на него напали.

Об этом сообщает издание «Детали».

На место происшествия прибыла полиция и задержала напавших. Их доставили на допрос, после которого примут решение о дальнейших действиях. К счастью, врач не пострадал.

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