Битуах Леуми объявил о введении с 2023 года новых услуг для населения

Также с начала текущего года вырастет размер многих пособий.

С 2023 года в Институте национального страхования («Битуах Леуми») заявили, что вводят новые услуги, которые упростят жизнь многих граждан.

В частности, в ведомстве подчеркнули, что возьмут на себя выплату алиментов, но только в том случае, если родитель ребенка отказывается выполнять свои обязанности.

Также «Битуах Леуми» за свои средства профинансирует уроки вождения для инвалидов, которые могут передвигаться только в инвалидном кресле. Уроки будут проводить водители, специализирующие в данной сфере.

Более того, Институт нацстрахования организует бесплатную профессиональную консультацию и запись на курсы для лиц с инвалидностью (10 процентов рабочая инвалидность и 20 процентов общая). Если человек с инвалидностью из-за проблем со здоровьем не может пройти эти курсы, тогда получить новые знания может его супруг или супруга.

«Курсор» писал ранее, что с 1 января 2023 года в соответствии с ростом индекса потребительских цен, в Израиле на 5,3 процента вырастет пособие по старости.

Еще мы писали, что Служба национального страхования проинформировала, что увеличение общего пособия по инвалидности с января составит 9,55 процента, таким образом сумма выплат повысится с 3700 до 4054 шекелей.

Напомним, что Служба национального страхования («Битуах леуми») представила циркуляр, с помощью которого родители детей с нарушениями речи, могут проверить право на получение пособия. На помощь в размере 1500 шекелей могут рассчитывать родители, чьи дети старше трех лет и имеют серьезное отставание в развитии речи.