На раскопках в Иерусалиме обнаружили уникальную находку

Коллекция украшений из слоновой кости, обнаруженная археологами IAA в комплексе «Город Давида», является уникальной. Скорее всего, они были переданы в дар иерусалимской знати из Ассирии.

Археологи обнаружили в Иерусалиме уникальную коллекцию пластин из слоновых костей времен Первого Храма. Они считаются первыми, обнаруженными в городе, украшениями из слоновых костей.

Возраст пластин составляет около 2 700 лет. Раскопки проводились Управлением древностей Израиля (IAA) и Тель-Авивским университетом на стоянке Гивати в археологическом и туристическом комплексе «Город Давида».

Украшения и предметы из слоновой кости являются одними из самых редких археологических находок.

«До сих пор нам было известно об украшениях из слоновой кости только из столиц великих царств периода Первого Храма, таких как Нимруд, столица Ассирии, или Самария, столица Израильского царства», — сказал профессор Юваль Гадот с факультета археологии и культур Ближнего Востока Тель-Авивского университета и доктор Ифтах Шалев из IAA.

Впервые к этим столицам присоединился Иерусалим.

Слоновая кость считалась одним из самых дорогих материалов в древнем мире, намного ценнее золота, сообщает IAA. Пластины были обнаружены в руинах дворцового здания, которое было главным в период расцвета Иерусалима, в восьмом и седьмом веках до нашей эры.

Было проведено микроскопическое исследование, подтвердившее, что бляшки были вырезаны из бивня слона. Опыты провел доктор наук Харелом Шохатом с кафедры археологии университета Хайфы.

«Коллекция из слоновой кости, обнаруженная в Городе Давида, вероятно, была первоначально изготовлена ремесленниками из Ассирии, а потом попала в Иерусалим в качестве подарка из Ассирии для иерусалимской знати», — пояснили Гадот и Шалев.

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