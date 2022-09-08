На разогрев уходит 13 минут: ВСУ получили от Израиля 26 тысяч готовых обедов

Украинские защитники в Днепропетровской области получили компактные и сытные продуктовые наборы с нагревающим элементом. Гуманитарный груз ВСУ передал Израиль.

Израиль продолжает поддерживать украинских защитников в их нелегкой борьбе с российскими захватчиками. Сегодня, 8 сентября, ВСУ получили от Израиля гуманитарный груз, в котором находилось около 26 тысяч готовых обедов со специальным нагревателем.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин.

Он отметил, что готовые обеды, переданные украинским защитникам, простые в использовании и всегда нужны на передовой. Они компактные, сытные и на их разогрев уходит всего 13 минут.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, 26 тысяч продуктовых наборов, в которые входит мясо, гарнир, печенье, сегодня передали бойцам ВСУ и Нацгвардии, которые защищают область от российских оккупантов.

Борис Ложкин поблагодарил посла Израиля Михаэля Бродского за такую необходимую сегодня помощь.

«Курсор» писал ранее, что мэр Киева Виталий Кличко встретился с послом Израиля в Украине Михаэлем Бродским, который передал на нужды ВСУ 50 тысяч пакетов готового питания.

Еще мы писали, что в июле Израиль отправил 25 000 порций быстрого приготовления в Харьков в рамках продолжающейся гуманитарной помощи Украине. Это были военные пайки в стиле MRE (Meals, Ready-to-Eat), включая такие блюда, как курица и макароны.