На рынке дефицит: Израиль разрешил беспошлинный импорт популярных овощей

В министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля отметили, что в целях сбалансирования цен, разрешили свободный импорт некоторых овощей.

В среду, 14 сентября, министерство сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля заявило о том, что разрешает беспошлинный импорт огурцов и помидоров.

Об этом сообщает издание «Детали».

Отмечается, что лицензии будут действительны в течение этого месяца. Импортировать популярные овощи можно из стран Европы и Иордании. Такое решение, как объяснили в министерстве, вызвано тем, чтобы не допустить дефицита этих продуктов на местных рынках и сбалансировать цены.

Дело в том, что в последнее время израильтяне наблюдают уменьшение количества местных огурцов и помидоров, соответственно, цены на эти овощи начнут подниматься.

«Курсор» писал ранее, что руководители сельскохозяйственной отрасли направили письмо ряду важных государственных лиц Израиля касаемо «немедленного прекращения снижения таможенных пошлин на импорт фруктов и овощей» до момента заключения соглашения, которое сможет обеспечить будущее сельского хозяйства в стране.

Еще мы писали, что пчеловоды страны обеспокоены намерением министра сельского хозяйства Одеда Форера разрешить увеличение импорта меда в Израиль. По их словам, такой шаг может стать губительным для пчеловодческой отрасли и навредит местному сельскому хозяйству.