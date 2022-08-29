В Израиле фермеры требуют прекратить снижение таможенных пошлин на импорт фруктов и овощей

Руководители сельскохозяйственной отрасли направили письмо ряду важных государственных лиц Израиля касаемо «немедленного прекращения снижения таможенных пошлин на импорт» до момента заключения соглашения, которое сможет обеспечить будущее сельского хозяйства в стране.

Письмо адресовано премьер-министру Яиру Лапиду, министру финансов Авигдору Либерману и министру сельского хозяйства Одеду Фореру. Его авторы заявили, что предоставленный им текст проекта реформы имеет отличия от июльского варианта.

Об этом сообщает издание «Детали«.

Например, лидеры отрасли упомянули о разделе, посвященном бюджетным ассигнованиям, которые выделяются для прямой поддержки фермеров и научно-исследовательских разработок. Новая версия проекта предполагает, что выделение таких ассигнований обусловлено одобрением финансовой комиссии кнессета.

Кроме этого, фермеры уделили внимание параграфам, которые трактуют аспекты отмены ежегодных сборов за иностранных рабочих и другие, а именно:

учет расходов на проживание гастарбайтеров;

продвижение Закона о поощрении капиталовложений в сельское хозяйство и Закона о маркировке страны происхождения;

установка солнечных батарей на полях.

Как считают руководители сельскохозяйственной отрасли, эти вопросы имеют неоднозначный характер. Если их реализация вообще начнется, то только тогда, когда сформируется новое правительство. По этой причине авторы письма настаивают на приостановке реформы.

Канцелярия министра сельского хозяйства уже ответила и заявила, что сельскохозяйственное лобби вновь обслуживает интересы небольшой группы интересантов, а не фермеров и граждан Израиля. Там не позволят аграрным лоббистам и их представителям увиливать от «достигнутых договоренностей».

«Реформа запущена, таможенная пошлина снижена, и мы будем и далее работать над открытием рынка для конкуренции, как это предусмотрено решением правительства, наряду с предоставлением инвестиционных и инновационных грантов фермерам, которые решат принять участие в революции, жизненно необходимой израильскому сельскому хозяйству», – сказано в ответе.

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