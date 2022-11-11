На севере Израиля обнаружен возбудитель опасной болезни

Министерство здравоохранения Израиля сообщила о неприятной находке. В водохранилище Ярмохим, расположенном на севере страны рядом с сирийско-израильской границей, выявлены бактерии, вызывающие холеру.

Об этом сообщает 9tv.co.il.

Согласно сообщению, специалисты считают, что микроорганизмы появились с территории соседней страны. В Минздраве уже отреагировали не неприятную находку.

“Благодаря раннему обнаружению Министерство здравоохранения совместно с Управлением водных ресурсов предприняло ряд действий. Мы временно остановили сток из Ярмохима в Кинерет, а также провели хлорирование воды. Кроме того, в лабораториях общественного здравоохранения были развернуты мощности для тестирования на наличие холеры с целью постоянного мониторинга”, — сообщили сотрудники министерства.

Специалисты также взяли пробу воды из источников, текущих с территории Сирии. В них холерной бактерии пока не обнаружено.

Отмечается, что в настоящий момент опасности для населения не выявлено. Вода из водохранилища Ярмохим используется только для полива и прочих технических нужд. О данной ситуации израильские врачи проинформировали также коллег из Иордании и Палестинской автономии.

Как недавно сообщал Курсор, в Сирии, особенно на севере страны, где инфраструктура и вода в плохом состоянии, продолжает бушевать холера. Вспышки заболевания также зафиксированы в соседнем Ливане.

Согласно данным ЮНИСЕФ, в Сирии уже зарегистрировано более 20 тысяч случаев холеры, десятки заболевших уже скончались. Но реальные цифры могут быть куда больше. Очаг эпидемии находится в северном районе страны, где сейчас ведутся бои между силами Асада и повстанцами.

Вспышки заболевания позже были зафиксированы в Ливане, где проживают сотни тысяч сирийских беженцев. В Стране Кедра холеры не было с 1990-х годов, а теперь там сотни больных и есть смертельные случаи.

Курсор писал ранее, что представители Всемирной организации здравоохранения говорят, что за последний год во всем мире увеличились случаи заболеваемости туберкулезом.