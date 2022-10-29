В мире растет заболеваемость туберкулезом: что говорит ВОЗ

Туберкулезные бактерии могут вызвать воспаление в любом органе, но чаще всего поражают легкие.

Представители Всемирной организации здравоохранения говорят, что за последний год во всем мире увеличились случаи заболеваемости туберкулезом.

Об этом сообщает издание Associated Press.

Согласно представленному отчету, число людей, у которых диагностировали заболевание, впервые за многие годы выросло по всему миру. В прошлом году болезнь «подхватили» более 10 миллионов человек, что на 4,5 процента больше, чем годом ранее.

ВОЗ заявила, что около 450 000 случаев были связаны с людьми, инфицированными формой туберкулеза, устойчивого к лекарствам.

Представители организации говорят, что в распространении туберкулеза может быть виновата, среди прочего, коронавирусная инфекция. Пандемия «продолжает оказывать разрушительное воздействие на доступ к диагностике и лечению болезни».

Отметим, что туберкулез — это инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Его возбудителем является бактерия Mycobacterium tuberculosis. Наиболее часто при болезни поражаются легкие.

«Курсор» писал ранее, что на северо-западе Китая медики выявили первый в этом году случай заболевания бубонной чумой. Так, больной был найден в городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе.

Еще мы писали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) считают, что Европа вступила в новую волну коронавирусной инфекции.