В мире растет заболеваемость туберкулезом: что говорит ВОЗ

Представители Всемирной организации здравоохранения говорят, что за последний год во всем мире увеличились случаи заболеваемости туберкулезом.
Об этом сообщает издание Associated Press.
Согласно представленному отчету, число людей, у которых диагностировали заболевание, впервые за многие годы выросло по всему миру. В прошлом году болезнь «подхватили» более 10 миллионов человек, что на 4,5 процента больше, чем годом ранее.
ВОЗ заявила, что около 450 000 случаев были связаны с людьми, инфицированными формой туберкулеза, устойчивого к лекарствам.
Представители организации говорят, что в распространении туберкулеза может быть виновата, среди прочего, коронавирусная инфекция. Пандемия «продолжает оказывать разрушительное воздействие на доступ к диагностике и лечению болезни».
Отметим, что туберкулез — это инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Его возбудителем является бактерия Mycobacterium tuberculosis. Наиболее часто при болезни поражаются легкие.
«Курсор» писал ранее, что на северо-западе Китая медики выявили первый в этом году случай заболевания бубонной чумой. Так, больной был найден в городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе.
Еще мы писали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) считают, что Европа вступила в новую волну коронавирусной инфекции.