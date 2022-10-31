В Сирии и Ливане бушует холера: угрожает ли эпидемия Израилю

В Сирии, особенно на севере страны, где инфраструктура и вода в плохом состоянии, продолжает бушевать холера. Вспышки заболевания также зафиксированы в соседнем Ливане.

Об этом сообщает издание «Детали».

Согласно данным ЮНИСЕФ ООН, в Сирии уже зарегистрировано более 20 тысяч случаев холеры, десятки заболевших уже скончались. Но реальные цифры могут быть куда больше. Очаг эпидемии находится в северном районе страны, где сейчас ведутся бои между силами Асада и повстанцами.

Вспышки заболевания позже были зафиксированы в Ливане, где проживают сотни тысяч сирийских беженцев. В Стране Кедра холеры не было с 1990-х годов, а теперь там сотни больных и есть смертельные случаи.

Сирийский врач Мухаммад ас-Салям подчеркнул, что вирус не знает границ, поэтому Израиль должен принять, на всякий случай, необходимые меры. Эпидемия перекинулась с Сирии на Ливан, а потом может перебраться в Иорданию и другие страны, поэтому угроза существует.

«Курсор» писал ранее, что представители Всемирной организации здравоохранения говорят, что за последний год во всем мире увеличились случаи заболеваемости туберкулезом.

Еще мы писали, что израильтянин, который недавно вернулся из Уганды (Африка) был госпитализирован в медицинское учреждение с подозрением на вирус Эбола.