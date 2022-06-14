На севере Израиля обнаружена ужасающая археологическая находка

В рамках археологических раскопок на древнем кладбище в Бейт-Шеариме на севере страны была обнаружена необычная гробница с угрожающим предупреждением, написанным на греческом языке.

Управление древностей Израиля в сотрудничестве с Институтом археологии Зинмана при Хайфском университете обнаружило находку возрастом 1800 лет на месте раскопок Бейт-Шеарим.

Об этом сообщает Maariv.

На надгробии кроваво-красным цветом: «Иаков Агарь поклялся проклясть всякого, кто откроет эту гробницу, чтобы никто не открыл ее. В течение 60 лет».

Ади Эрлих, археолог из Хайфского университета, сказал, что, по всей видимости, умерший намеревался сделать так, чтобы место его упокоения было вечным. Она сказала: «Это было сделано для того, чтобы другие не вскрыли его могилу на более позднем этапе, что происходит довольно часто, чтобы повторно использовать могилы спустя долгое время».

Так это или нет, но предупреждение, кажется, сработало, поскольку на момент написания этих строк археологи решили почтить волю мертвых. «Мы пока заблокировали пещеру, чтобы охранять гробницу, но раскопки в настоящее время не планируются», — сказал Эрлих

Это также первый за последние 65 лет адрес, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и эксперты считают, что он существовал с позднеримского или ранневизантийского периода.

Курсор писал ранее, что ученые обнаружили свидетельства ранних мусульманских захоронений в Сирии. Исследователи из Упсальского университета проанализировали останки женщины и мужчины, найденные в Сирии. По словам ученых, полученные данные предполагают присутствие первых мусульман в сирийской сельской местности.