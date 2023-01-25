На севере Израиля под колеса авто попала 10-летняя девочка, водитель скрылся

В среду, 25 января, в Рахате произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 10-летняя девочка. Она получила травмы средней степени тяжести.

Водитель автомобиля сбил ребенка и скрылся с места происшествия, не оказав помощи. Девочка была госпитализирована с травмами в медицинское учреждение «Сорока» в Беэр-Шеве.

Сотрудники полиции начали расследовать обстоятельства ДТП. Спустя некоторое время им удалось задержать подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Рахата, который управлял транспортным средством, не имея водительских прав.

«Курсор» писал ранее, что в среду, 25 января, на 90 шоссе возле перекрестка Масада (Мецуда) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали семь человек.

Еще мы писали, что в Иерусалиме произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. На дороге столкнулся мотоцикл и машина «скорой» помощи.

Напомним, 40-летний мужчина находится в состоянии средней тяжести, еще шесть человек получили легкие ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух грузовиков и трех автомобилей на шоссе 31, недалеко от развязки Неватим в регионе Негев.

Читайте также, что недалеко от кибуца Нир-Элиягу в пятницу, 20 января, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента был серьезно ранен 30-летний мужчина, авто которого перевернулось.