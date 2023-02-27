В Израиле увеличится стоимость некоторых продуктов

Торговая компания Lеyman Schlissel объявила о повышении цен в марте в среднем примерно на 7%.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

«После длительного периода, в течение которого мы сдерживали рост цен, нам приходится поднять цену», – заявили в компании.

В частности, рост цен коснется продуктов следующих брендов: Mentos, Luaker, Pillsbury и Kaliya Gat.

Ранее стало известно, что с начала марта в Израиле должен подешеветь бензин на 3 агоры. Стоимость литра бензина с октановым числом 95 составит максимум 6,81 шекеля за литр.

В министерстве энергетики не ожидают изменений стоимости обслуживания на АЗС в следующем месяце, которая составит 21 агору за литр (с учетом НДС). Отмечается, что стоимость горячего в Израиле устанавливают, основываясь на цене на бензин в Европе в течение 5 торговых дней, предшествующих 2 последним торговым дням месяца. Также стоимость связана с курсом доллара по отношению к шекелю.

В министерстве заявили, что в феврале бензин в Европе подешевел на 7,3%, но из-за роста доллара по отношению к шекелю на 6,4% цена литра бензина должна подешеветь лишь на 3 агоры.

Также «Курсор» сообщал, что, согласно отчета аналитиков американского инвестиционного банка Goldman Sachs, волатильность шекеля еще не закончилась. Шекель потерял 8% из-за политических потрясений, подробнее о чем читайте в нашем материале.

Помимо этого в правительстве решил отменить повышение потолка необлагаемого налогом дохода пенсионеров для компенсации роста бюджетных расходов. Это приведет к ежемесячному изыманию сотней шекелей из пенсионных выплат.