На севере Израиля задержали пару за жестокое обращение с детьми

Сообщается, что молодая пара — мужчина и женщина — жестоко обращались с маленькими детьми. В ходе расследования полиции удалось установить личности преступников и заключить их под стражу.

Сегодня, 8 февраля, стало известно о том, что мужчина и женщина были арестованы по подозрению в жестоком обращении с тремя детьми — пяти, семи и восьми лет.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».

По предварительным данным, маленьких детей запирали, избивали и морили голодом.

Полиция в ходе расследования провела обыск в доме и арестовала пару.

На данный момент младший пятилетний сын задержанных проходит лечение в больнице «Рамбам» в Хайфе с ожогами и синяками.

Правоохранительные органы продолжают расследование преступления и собирает доказательства для будущего судебного заседания.

Если виновность несостоявшихся родителей будет доказана, их могут лишить родительских прав и назначить соответствующий тюремный срок.

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