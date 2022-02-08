На севере Израиля задержали пару за жестокое обращение с детьми

Сегодня, 8 февраля, стало известно о том, что мужчина и женщина были арестованы по подозрению в жестоком обращении с тремя детьми — пяти, семи и восьми лет.
Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».
По предварительным данным, маленьких детей запирали, избивали и морили голодом.
Полиция в ходе расследования провела обыск в доме и арестовала пару.
На данный момент младший пятилетний сын задержанных проходит лечение в больнице «Рамбам» в Хайфе с ожогами и синяками.
Правоохранительные органы продолжают расследование преступления и собирает доказательства для будущего судебного заседания.
Если виновность несостоявшихся родителей будет доказана, их могут лишить родительских прав и назначить соответствующий тюремный срок.
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