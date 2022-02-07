В Ришон-ле-Ционе автомобиль сбил трех пешеходов и врезался в здание дома престарелых

В Ришон-ле-Ционе произошло необычное ДТП. Так, водитель возрастом в 60 лет с загипсованной правой ногой не справился с управлением своего автомобиля. Он сбил трех пешеходов и врезался в дверь дома престарелых.
В один момент мужчина случайно одновременно нажал на газ и на тормоз. В результате этого действия потерял контроль над машиной.
Среди сбитых прохожих 70-летняя женщина, которая получила черепно-мозговую травму. Ее состояние оценивается как средней тяжести.
Еще одна пострадавшая – женщина, которая была вместе с восьмимесячным ребенком на момент аварии. Состояние ее, а также состояние ребенка удовлетворительное, так как они получили легкие травмы.
Что касается самого горе-водителя, то он застрял в собственной машине после ДТП. Его пришлось вытаскивать пожарным.
В сети показали видео с места событий.
תיעוד: נהג איבד שליטה בראשון לציון — ופגע בעוצמה בהולכי רגל, ביניהם אישה עם עגלת תינוקת. באירוע נפצעה אישה בת 60 באורח בינוני, עוד 3 במצב קל — בהם הפעוטה https://t.co/qfY1IsvLq8@OrRavid
דוברות עיריית ראשון לציון pic.twitter.com/HdhmH4X8Fr
— החדשות — N12 (@N12News) February 7, 2022
Ранее Курсор сообщал, что в США в ДТП погиб 99-летний габбай синагоги.
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