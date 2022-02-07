В Ришон-ле-Ционе автомобиль сбил трех пешеходов и врезался в здание дома престарелых

60-летний водитель не справился с управлением легковой машиной, сбил трех прохожих и врезался в стеклянную дверь дома престарелых. Оказалось, что мужчина управлял автомобилем с загипсованной правой ногой.

В Ришон-ле-Ционе произошло необычное ДТП. Так, водитель возрастом в 60 лет с загипсованной правой ногой не справился с управлением своего автомобиля. Он сбил трех пешеходов и врезался в дверь дома престарелых.

В один момент мужчина случайно одновременно нажал на газ и на тормоз. В результате этого действия потерял контроль над машиной.

Среди сбитых прохожих 70-летняя женщина, которая получила черепно-мозговую травму. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Еще одна пострадавшая – женщина, которая была вместе с восьмимесячным ребенком на момент аварии. Состояние ее, а также состояние ребенка удовлетворительное, так как они получили легкие травмы.

Что касается самого горе-водителя, то он застрял в собственной машине после ДТП. Его пришлось вытаскивать пожарным.

В сети показали видео с места событий.

תיעוד: נהג איבד שליטה בראשון לציון — ופגע בעוצמה בהולכי רגל, ביניהם אישה עם עגלת תינוקת. באירוע נפצעה אישה בת 60 באורח בינוני, עוד 3 במצב קל — בהם הפעוטה https://t.co/qfY1IsvLq8@OrRavid דוברות עיריית ראשון לציון pic.twitter.com/HdhmH4X8Fr — החדשות — N12 (@N12News) February 7, 2022

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