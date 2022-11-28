На севере Израиля застрелили племянника криминального авторитета

В воскресенье поздно вечером, 27 ноября, в северном городе Тират-Кармель был найден 37-летний Рафи Бен, который, согласно данным полиции, является высокопоставленным деятелем преступной группировки и племянником криминального авторитета Майкла Мора, находящегося сейчас в тюрьме.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

В полиции заявляют, что Рафи Бен Шалом был ключевым оперативником для известного главаря мафии. Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила, что парамедики обнаружили мужчину без сознания с тяжелыми огнестрельными ранениями во дворе здания.

Парамедики госпитализировали его в медицинский центр «Рамбам» в Хайфе, пытаясь реанимировать, но вскоре после прибытия врачи констатировали его смерть. Полиция заявила, что начала расследование стрельбы и подтвердила, что характер инцидента был преступным.

Согласно предварительному расследованию, предполагаемый стрелок подъехал к Бену Шалому, когда тот выходил из дома, вышел из машины, выстрелил в него, а затем уехал.

Отметим, что Бен Шалом был арестован семь лет назад по подозрению в двух попытках убийства людей, но был освобожден из-под стражи из-за недостатка улик.

«Курсор» писал ранее, что в воскресенье вечером, 27 ноября, в Петах-Тикве на дороге произошла стрельба, в ходе которой ранение получил молодой мотоциклист.

Еще мы писали, что в Тель-Авиве в 30-летнюю женщину выстрелили из проезжающего мимо автомобиля. Медики и фельдшеры MDA оказали ей медицинскую помощь и эвакуировали ее в больницу «Ихилов».