В Петах-Тикве в результате стрельбы ранен мотоциклист

В воскресенье вечером, 27 ноября, в Петах-Тикве на дороге произошла стрельба, в ходе которой ранение получил молодой мотоциклист.

Об этом сообщает издание Maariv.

Мужчина в возрасте 20 лет получил ранения средней степени тяжести, но был в сознании. На место инцидента вызвали бригаду медиков, которая оказала пострадавшему первую помощь, а после госпитализировала в медицинское учреждение «Бейлинсон».

Полиция начала расследовать обстоятельства происшествия. Предполагается, что инцидент, по-видимому, имеет криминальную подоплеку.

«Курсор» писал ранее, что на улице Ицхак Садех в Тель-Авиве в 30-летнюю женщину выстрелили из проезжающего мимо автомобиля. Медики и фельдшеры MDA оказали ей медицинскую помощь и эвакуировали ее в больницу «Ихилов».

Еще мы писали, что в полицию поступило сообщение о стрельбе из проезжавших автомобилей возле туннеля Тель-Кашиш. Двое жителей Райне, в возрасте 31 и 23 лет, ранены в результате нападения. Один с тяжелыми травмами, а другой с ранениями средней тяжести были доставлены в больницу.

Напомним, что поселок Шакид, расположенный на севере Самарии, был обстрелян из стрелкового оружия.