Стрельба из проезжающего авто в Тель-Авиве: женщина получила ранения

На улице Ицхак Садех в Тель-Авиве в 30-летнюю женщину выстрелили из проезжающего мимо автомобиля.
Об этом сообщает Israel Hayom.
Медики и фельдшеры MDA оказали ей медицинскую помощь и эвакуировали ее в больницу Ихилов с проникающим ранением. Полиция начала расследование и заявила, что личность женщины пока что не установлена.
Ранее появились подробности жуткого убийства в Тель-Монде.
«Курсор» сообщал, что в ЦАХАЛе прокомментировали кадры нападения солдат на левых активистов в Хевроне.
Помимо этого в Хадассе произошло жестокое нападение на медсестру.