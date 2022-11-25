Стрельба из проезжающего авто в Тель-Авиве: женщина получила ранения

Личность пострадавшей пока что не установлена.

На улице Ицхак Садех в Тель-Авиве в 30-летнюю женщину выстрелили из проезжающего мимо автомобиля.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Медики и фельдшеры MDA оказали ей медицинскую помощь и эвакуировали ее в больницу Ихилов с проникающим ранением. Полиция начала расследование и заявила, что личность женщины пока что не установлена.

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