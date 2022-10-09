На севере Самарии готовится военная операция — Омер Бар-Лев

Министр внутренней безопасности сообщил, что в связи с ухудшением ситуации по безопасности в последние несколько недель и дней «мы близки к военной операции».

Комментируя ситуацию в связи с терактом на КПП Шуафат, в результате которого погибла военнослужащая ЦАХАЛа и был тяжело ранен гражданский охранник, министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев сообщил о военной операции на севере Самарии.

«Лагерь беженцев Шуафат окружен силами ЦАХАЛа и полиции», — заявил Бар-Лев.

Он уверен, что четвертого террориста поймают, как уже задержали его троих сообщников. «Это может занять часы, дни, но мы его поймаем», — заявил министр.

Он также пояснил решение не закрывать Иудею и Самарию на празднование Суккота: «Полномочиями принимать решение о закрытом режиме обладает министр обороны. Министр проведет вместе со мной и премьер-министром новую оценку ситуации, и мы примем решение».

Оценивая ситуацию по безопасности Бар-Лев заявил: «Мы делаем все возможное, чтобы не дойти до военной кампании в Иудее и Самарии, однако в последние несколько недель и дней события развиваются с высокой интенсивностью. Мы прилагаем усилия, но если этого будет недостаточно, нам придется провести крупную операцию на севере Самарии. Мы близки к военной операции, но ее время еще не наступило».

Ранее Курсор информировал про теракт на КПП Шуафат: раскрыта личность погибшей полицейской. В результате нападения террористов на контрольно-пропускной пункт Шуафат 18-летняя девушка-офицер военной полиции была смертельно ранена.

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